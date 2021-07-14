Горняк22: В УФСИН России по Алтайскому краю начался сбор огурцов » Городской портал — вРубцовске.ру

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13 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В КП-7 УФСИН России по Алтайскому краю начался сбор огурцов. Всего под эту овощную культуру отведено более гектара земли из посевных площадей сельскохозяйственного участка колонии-поселения. Первый сбор составил более 1200 кг огурцов.

Сейчас на овощеводческих полях КП-2 проводятся сезонные работы: полив, прополка, рыхление, обработка посадок от насекомых-вредителей. Выращенная овощная продукция — огурцы, капуста, морковь, свекла, помидоры — предназначена для питания осужденных, содержащихся в учреждениях УИС края. В том числе, в виде заготовок на зиму. Так за летний сезон планируется засолить 34 600 кг огурцов.

Кроме того в колонии полным ходом идет заготовка кормов для нужд животноводства. Стадо КРС составляет 345 голов, из них 130 — дойные коровы. Получаемое от них сырое молоко поступает в перерабатывающий цех, расположенный на территории колонии-поселения. Производимое здесь питьевое молоко и сливочное масло проходят строгий контроль качества и необходимые экспертизы. Молоко используют в питании осужденных, содержащихся в учреждениях УИС края. Сливочное масло реализуют в магазинах при колониях, а также сторонним заказчикам.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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