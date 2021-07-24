Горняк22: В УФСИН России по Алтайскому краю началась подготовка к Единому дню голосования » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 19 сентября 2021 года реализовать свое избирательное право смогут обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, лица, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу, а также осужденные к принудительным работам, к ограничению свободы и граждане, находящиеся под домашним арестом.

В УФСИН России по Алтайскому краю проводится планомерная работа по подготовке учреждений уголовно-исполнительной системы к выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, а также депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания. В УФСИН создана рабочая группа, утвержден план мероприятий. Предвыборная подготовка проходит при взаимодействии с избирательной комиссией Алтайского края.

На сегодняшний день в учреждениях УИС содержится порядка 1 200 человек, обладающих избирательным правом. Для его реализации в следственном изоляторе номер 1 в отдельном помещении будет оборудован самостоятельный избирательный участок. В краевую туберкулезную больницу номер 12, следственный изолятор номер 2 и ПФРСИ ИК-9 для голосования будут доставляться переносные урны.

Голосование осужденных к принудительным работам будет организовано на избирательном участке, по месту их временного пребывания — в городе Бийске. Осужденные к ограничению свободы проголосуют на избирательных участках по месту регистрации, либо по месту временного пребывания. Гражданам, находящимся под домашним арестом, для голосования будут доставляться переносные урны.

Избиратели имеют возможность заранее ознакомиться с порядком голосования, с кандидатами и их предвыборными программами. Тематические материалы будут размещены на информационных стендах. Также необходимая информация транслируется по радио.

Проведение Единого дня голосования будет осуществляться с соблюдением необходимых санитарных норм.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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