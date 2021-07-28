Горняк22: В учреждениях УИС Алтайского края выбрали лучшего шахматиста среди осужденных » Городской портал — вРубцовске.ру

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27 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Участие в турнире приняли 14 осужденных из всех учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Победителем стал осужденный, отбывающий наказание в ИК-10 Рубцовска.

Турнир проходил в несколько этапов. Сначала порядка 500 осужденных соревновались на уровне отрядов. Во второй этап вышли около 100 осужденных. Здесь определился победитель в каждом учреждении.

Краевой этап прошел с использованием игрового симулятора посредством локальной сети УФСИН. Участие в нем приняли сильнейшие шахматисты из учреждений УИС края. Игры велись по олимпийской системе.

Победителем стал осужденный из ИК-10 Юрий Вереитин. Он провел четыре игры, во всех одержал победу. Разрядов по шахматам осужденный не имеет, он — просто любитель этой интеллектуальной спортивной игры. В декабре осужденный Вереитин примет участие в финальном этапе соревнований — ежегодном чемпионате ФСИН России по шахматам.

Второе место по итогам турнира занял осужденный из ИК-3 Василий Бейгул. Третьей стала осужденная, отбывающая наказание в ИК-6, Елена Вайткевич. Стоит отметить, что 20 июля в рамках Всероссийской акции, посвященной Международному дню шахмат, осужденная Вайткевич принимала участие в шахматном турнире ФСИН России. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференцсвязи. Его участниками стали 79 осужденных из различных территориальных органов ФСИН России — мастер спорта по шахматам, кандидаты в мастера спорта, осужденные, имеющие разряды и шахматисты-любители.

Фото: ресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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