Горняк22: В учреждениях УИС Алтайского края для осужденных организована трансляция XXXII летних Олимпийских игр в Токио » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Показ осуществляется посредством кабельного телевидения согласно установленному графику просмотра новостных и спортивных программ, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

«Любители спорта из числа осужденных имеют возможность не только следить за выступлениями российских олимпийцев в Токио по телевизионным трансляциям, но и принимать участие во внутриотрядных соревнованиях. В учреждениях уголовно-исправительной системы Алтайского края действуют около 100 спортивных кружков по настольным, игровым и силовым видам спорта. В них занимаются порядка 2000 осужденных. Все отряды оборудованы спортивными уголками, где осужденные занимаются согласно распорядку дня. Также в учреждениях имеются спортивные площадки», — пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что приобщение осужденных к занятию спортом и физической культурой ведется в рамках воспитательной работы. Физкультура и спорт способствуют укреплению здоровья осужденных и развитию морально-волевых качеств.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka77

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