Горняк22: В учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю провели акцию «Твои друзья — книги» » Городской портал — вРубцовске.ру
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21 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках акции был организован опрос осужденных о наиболее предпочтительных стихотворениях и наиболее популярных авторах, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.
Данная акция направлена на формирование у осужденных творческих, интеллектуальных способностей, а также популяризации чтения отечественной и зарубежной литературы.
В рамках акции организован опрос осужденных о наиболее предпочтительных стихотворениях и наиболее популярных авторах для формирования Всероссийского рейтинга. По результатам опроса наиболее популярными авторами стихотворений стали А.С. Пушкин, С.А. Есенин и В.С. Высоцкий. В библиотеках учреждений были организованы тематические выставки, читательские конференции с обсуждением наиболее интересных авторов и книг.
Стоит отметить, что во всех исправительных учреждениях УИС края имеются библиотеки, книжный фонд которых составляет более 75000 книг.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю