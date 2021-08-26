ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Горняк22: В Троицком районе местный житель признан виновным в незаконном проникновении в жилище односельчанки и краже ее имущества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 53-летнему жителю Троицкого района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2021 года в одном из сел Троицкого района осужденный, поругавшись со своей сожительницей, ушел из дома. В связи с тем, что на улице было холодно, он решил зайти в дом, ранее принадлежавший его знакомому. Достоверно зная, что в жилище никто не проживает, он плечом выбил входную дверь, после чего проник внутрь, где лег на кровать и проспал до утра. Проснувшись, мужчина покинул дом, похитив телевизор.

В ходе предварительного следствия сельчанин вину признал и раскаялся, а также вернул украденное. С учетом собранных следствием доказательств, суд приговорил мужчину к наказанию в виде 300 часов обязательных работ.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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