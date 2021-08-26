Горняк22: В Троицком районе местный житель признан виновным в незаконном проникновении в жилище односельчанки и краже ее имущества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 53-летнему жителю Троицкого района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2021 года в одном из сел Троицкого района осужденный, поругавшись со своей сожительницей, ушел из дома. В связи с тем, что на улице было холодно, он решил зайти в дом, ранее принадлежавший его знакомому. Достоверно зная, что в жилище никто не проживает, он плечом выбил входную дверь, после чего проник внутрь, где лег на кровать и проспал до утра. Проснувшись, мужчина покинул дом, похитив телевизор.

В ходе предварительного следствия сельчанин вину признал и раскаялся, а также вернул украденное. С учетом собранных следствием доказательств, суд приговорил мужчину к наказанию в виде 300 часов обязательных работ.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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