Горняк22: В Троицком районе местные жители, двое из которых несовершеннолетние, предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Троицкого района, двоим из которых 16 и 17 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

По данным следствия, в мае 2020 года 28-летний житель Троицкого района попросил у своего знакомого, который занимается скупкой и продажей вещей, приобрести для него верхнюю одежду на сумму 5 тысяч рублей в долг, обязуясь отдать деньги позже. В связи с тем, что у мужчины возникли финансовые трудности, он попросил отсрочку долга, однако знакомый ему отказал. В сентябре 26-летний обвиняемый попросил своих друзей помочь вернуть денежные средства путем их вымогательства у должника. Для этого злоумышленники разработали план, согласно которому обманным путем заманили потерпевшего на окраину села, где применяя физическую силу и угрожая, потребовали написать расписку. Согласно текста, мужчина должен был вернуть 25 тысяч рублей, которые якобы одолжил у знакомого, а также проценты за каждый день просрочки. Впоследствии обвиняемый обратился в суд, и с должника была взыскана сумма в размере более 40 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности всех участников к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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