Горняк22: В Третьяковском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в угоне транспортного средства и применении насилия в отношении представителя власти — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Третьяковского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что днем в феврале 2021 года обвиняемый, находясь на одной из улиц села в Третьяковском районе, совершил угон снегохода, находившегося возле одного из домов, в связи, с чем в органы полиции поступило сообщение. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнить законные требования полицейского и проследовать в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, а также нанес должностному лицу не менее 4 ударов руками и ногами в область груди и по ноге, причинив ему тем самым физическую боль.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Третьяковского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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