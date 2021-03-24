Горняк22: В Тогульском районе подросток предстанет перед судом по обвинению в краже имущества из дома местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Тогульского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, вечером в январе 2021 года обвиняемый подросток совершил тайное хищение материальных ценностей из дома жительницы Тогульского района. Несовершеннолетний со своим другом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, при помощи металлического предмета, повредили запорное устройство и проникли в помещение дома местной жительницы, совершив кражу имущества на сумму около 800 рублей.

В ходе предварительного следствия несовершеннолетний вину в содеянном признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором Тогульского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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