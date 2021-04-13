Горняк22: В территориальных общественных самоуправлениях Рубцовска прошли расширенные собрания

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12 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Во всех четырех территориальных общественных самоуправлениях города Рубцовска прошли встречи местных жителей с представителями различных городских ведомств.

В частности, на мероприятиях обсуждались вопросы паводковой ситуации, пожарной безопасности, вывоза мусора, ремонту дорог, модернизации системы горячего водоснабжения Рубцовска и другие.

В числе представителей ведомств на собраниях присутствовали: начальник курсов гражданской обороны ГОЧС Рубцовска Юрий Глушук, начальник по пожарному надзору Евгений Фатьянов, по вывозу мусора — представитель «ВторГеоРесурс» Анатолий Гамалеев, по ремонту дорог и вопросу модернизации ГВС Анатолий Торгов и Олег Обухович.

Фото: ТОС «Черемушки»

Автор: vizitka01

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