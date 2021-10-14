Горняк22: В Тальменском районе задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 47-летнему жителю Тальменского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в утреннее время 10 октября 2021 года в одном из сел Тальменского района в своем доме обвиняемый жестоко избил мать, в том числе, костылем и металлическими ходунками. Причиной жестокого преступления стали претензии к матери, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться, относительно того, что ему приходится ухаживать за ней. От полученных телесных повреждений 67 – летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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