Горняк22: В Тальменском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подруге жены, повлекшего по неосторожности ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Тальменского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в июне 2021 года в одно из сел Тальменского района в гости к своей подруге приехала 24-летняя жительница Барнаула. После распития спиртного, муж хозяйки дома и гостья вышли на улицу, где между ними произошел конфликт. Мужчине не понравилось, что она стала намекать ему на супружескую измену жены. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил кулаком по телу потерпевшей, причинив травмы, от которых она через несколько часов скончалась.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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