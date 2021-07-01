ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Тальменском районе глава одного из сельсоветов признан виновным в мошенничестве — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Собранные следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайском краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  бывшему главе одного из сельских советов Тальменского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия  и суда, в 2017 году мужчина решил обманным путем приобрести право собственности на земельный участок, расположенный в границах возглавляемого им муниципального образования. С этой целью он изготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у его сестры права собственности на земельный участок. На основании этого документа женщина зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 4000 кв.м. в органах Росреестра. В результате мошеннических действий муниципальному образованию причинен имущественный ущерб в сумме более 360 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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