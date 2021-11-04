Горняк22: В Тальменском районе бывший глава одного из сельсоветов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайском краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы одного из сельских советов Тальменского района, обвиняемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в период с 01.10.2017 по 15.04.2019 года обвиняемый решил обманным путем приобрести право собственности на земельные участки, расположенные в границах возглавляемого им муниципального образования. С этой целью он, используя свое служебное положение, изготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у подчиненных ему лиц права собственности на три земельных участка. На основании этих документов сотрудники зарегистрировали право собственности на земельные участки общей площадью 8700 кв.м. в органах Росреестра. В результате мошеннических действий муниципальному образованию причинен имущественный ущерб в сумме более 567 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном признал частично. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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