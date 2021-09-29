Горняк22: В Тальменском районе бывшая глава одного из сельсоветов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайском краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы одного из сельских советов Тальменского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий должностным лицом действий повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, совершенное главой органа местного самоуправления.).

По данным следствия, в 2014 году глава одного из сельских советов в Тальменском районе решила обманным путем приобрести право собственности на земельный участок для своего сына, расположенный в границах возглавляемого ей муниципального образования. С этой целью она изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у сына права собственности на земельный участок. На основании этого документа мужчина зарегистрировал право собственности на земельный участок площадью 1100 кв.м. в органах Росреестра. В результате мошеннических действий муниципальному образованию причинен имущественный ущерб в сумме более 72 тысяч рублей.

Кроме того, в 2016 году глава сельсовета, превышая должностные полномочия, подготовила и необоснованно выдала выписку о наличии у местного жителя права собственности на земельный участок. Таким образом, администрации района причинен материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

В ходе следствия женщина вину в содеянном не признала. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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