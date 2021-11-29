Горняк22: В светлый и прекрасный день о любви к своей маме рассказал заместитель руководителя Славгородского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Владислав Вишняков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мама.. В детстве она ворковала над нашей колыбелью, не спала ночами, радовалась каждому новому жесту и слову, прощала шалости. Она вела нас в первый класс, гордилась, огорчалась, заново переживала школьные и студенческие годы вместе с нами. И так день за днем, год за годом… И ни для кого не секрет, что взрослый выбор жизненного пути ребенка никогда не обходится без маминого совета.

Именно мамин совет стал решающим для выбора профессии для заместителя руководителя Славгородского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Владислава Вишнякова.

В День матери он рассказал своей замечательной маме: «Моя мама, Вишнякова Ирина Геннадьевна воспитывала меня и старшего брата одна, однако, несмотря на это, она делала все самое лучше для нас. Работала не покладая рук с самого утра и до поздней ночи. Наставляла нас на правильный жизненный путь, а также всегда поддерживала во всех начинаниях и продвижениях, в том числе и при выборе профессии. Мама всегда остается для меня примером несгибаемого характера и несокрушимой силы воли. Не смотря на все трудности, которые встречались на ее жизненном пути, она их преодолевала с высоко поднятой головой и никогда не теряла в веру, в том числе, в своих детей. Те дни, которые мы проводим вместе, остаются для меня самыми счастливыми! Мамочка, хочу поздравить тебя с праздником и пожелать тебе душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всем и крепкого здоровья!»

Назад Вперед

ИСТОЧНИК