Горняк22: В столице Алтайского края обнаружили крупную партию обуви без обязательной маркировки • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В столице Алтайского края обнаружили крупную партию обуви без обязательной маркировки

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 18.02.2021

 | 

17 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Около 7 тыс. пар немаркированной обуви выявили должностные лица Алтайской таможни в ходе совместного рейда с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В результате таможенного осмотра помещений и территорий торгового зала обнаружено 6 988 пар обуви без обязательной индивидуальной маркировки на сумму более 7 млн рублей.

Немаркированная обувная продукция изъята из оборота.

По факту реализации обуви без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации сотрудниками МВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.1 УК РФ.

Справка: Алтайская таможня напоминает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 «Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров» с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории России обувных товаров без нанесения на них средств идентификации.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

ИСТОЧНИК

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае началась подготовка к проведению Первенства России по боксу среди юниоров

Фев 18, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь провел рабочую встречу с новым генконсулом ФРГ в Сибирском и Дальневосточном округах

Фев 18, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Госдуме предложили выдавать маткапитал еще одной категории граждан

Фев 18, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 18.02.2021: Алтайский фонд микрозаймов в 2020 году профинансировал проекты малого бизнеса региона на сумму более 1 млрд рублей

Фев 18, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 18.02.2021: Изменения в регистрации индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Федеральной налоговой службе

Фев 18, 2021
Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае началась подготовка к проведению Первенства России по боксу среди юниоров

Фев 18, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь провел рабочую встречу с новым генконсулом ФРГ в Сибирском и Дальневосточном округах

Фев 18, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar