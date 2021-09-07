Горняк22: В Советском районе подросток предстанет перед судом по обвинению в угоне транспортного средства, а также незаконном приобретении и хранении наркотического вещества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Советского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

По данным следствия, в ночное время в июле 2021 года в одном из сел Советского района подросток тайно взял из дома ключи от автомобиля, принадлежащего его отчиму. Выкатив машину из гаража, он поехал кататься с другом по селу. В последующем, хозяин транспортного средства обнаружил автомобиль на дороге недалеко от села в неисправном состоянии. Кроме того, в ходе обыска в комнате несовершеннолетнего было обнаружено наркотическое вещество – конопля весом более 300 граммов, что считается крупным размером.

В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Советского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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