Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Смоленского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действиях сексуального характера, то есть иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, обвиняемый, находясь в своем доме в одном из сел Смоленского района, в отсутствии супруги дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 5-летней падчерицы. После того, как ребенок рассказала своей матери о произошедшем, мужчина был привлечен к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал, утверждая, что жена и ее дочь оговаривают его из личных неприязненных отношений. Однако следователем СК удалось собрать неопровержимые доказательства причастности мужчины к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Смоленского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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