Горняк22: В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю произведены организационно-штатные мероприятия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В соответствии с проведенными организационно-штатными мероприятиями в аппарате следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю с 23 марта 2021 года упразднены отделы организационно-контрольный и процессуального контроля, на базе которых создан контрольно-следственный отдел.

Проведенные организационно-штатные мероприятия направлены на оптимизацию работы следственного управления по рассмотрению сообщений о преступлениях и расследованию уголовных дел, подследственных следственным органам Следственного комитета Российской Федерации

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

ИСТОЧНИК