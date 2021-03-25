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Алтайский край

Горняк22: В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю произведены организационно-штатные мероприятия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

В соответствии с проведенными организационно-штатными мероприятиями  в аппарате следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю  с 23 марта 2021 года упразднены отделы организационно-контрольный и процессуального контроля, на базе которых создан контрольно-следственный отдел.

Проведенные организационно-штатные мероприятия направлены на оптимизацию работы следственного управления по рассмотрению сообщений о преступлениях и расследованию уголовных дел, подследственных следственным органам Следственного комитета Российской Федерации

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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