Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю участники Круглого стола обсудили вопросы профилактики преступлений, совершаемых в отношении детей посредством сети интернет — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю участники Круглого стола обсудили вопросы профилактики преступлений, совершаемых в отношении детей посредством сети интернет — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

17.04.2021 0 Автор Горняк22

Ни для кого не секрет, что интернет плотно вошел в нашу повседневную жизнь и сейчас сложно представить современного человека без него – онлайн покупки, обучение – все это помогает сэкономить время, получить новые знания. Одновременно у нас появилась возможность мгновенно общаться с помощью социальных сетей и мессенджеров. Однако развитие данных технологий привело за собой и развитие преступлений, которые с каждым годом приобретают все более изощренный характер. На сегодняшний день с помощью сети интернет совершаются мошенничества, незаконный оборот наркотических средств, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, доведение до самоубийства, распространение порнографии, экстремизм и преступления террористического характера.

О профилактике подобного рода преступлений в формате Круглого стола поговорили сотрудники правоохранительных органов и образования, психолог и журналисты.

Заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому раю Станислав Сарайкин сообщил, что о росте преступлений, совершенных посредством сети интернет свидетельствует статистика. В 2020 году в регионе почти в два раза выросло количество таких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а число детей, пострадавших от преступных посягательств увеличилось с 28 до 76. Если сравнивать статистику шестилетней давности, то на всей территории России подобного рода преступлений было зарегистрировано всего 276! В большинстве случаев преступления совершаются в отношении подростков в возрасте от 12 до 14 лет, однако в последнее время жертвами преступлений становятся дети от 8 до 11 лет.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Алтайского края Алексей Ивочкин отметил, что бесконтрольное пребывание детей в социальных сетях, недостаточная зрелость их психического и нравственного развития, позволяют преступникам входить в доверие, используя разные способы налаживания контакта. Знакомство может начинаться, например, в форме игры или конкурса, когда по ту сторону монитора злоумышленник предлагает ребенку побороться за главный приз – дорогой смартфон или деньги, а затем несовершеннолетний выполняет все его требования. И основной задачей, как правоохранительных органов, так и общественности становится профилактическая составляющая.

Доцент кафедры клинической психологии Алтайского государственного университета, медицинский психолог АККПБ имени Эрдмана Ю.К. Ольга Старосельцева рассказала о проблеме с точки зрения психологии, а также заметила, что жертвами преступлений становятся дети, родители которых сами не знают, как правильно пользоваться интернетом. Поэтому проводить профилактические мероприятия необходимо не только для детей, но и для взрослых, обучая разумно пользоваться благом цивилизации.

Каждый из присутствующих на Круглом столе высказался по обсуждаемому вопросу, придя к единому мнению – если не предпринимать действенных мер превентивного характера, дети все чаще будут становиться жертвами преступлений. Участники мероприятия разработали ряд конкретных мер, которые будут внесены в качестве предложений в органы исполнительной и законодательной власти региона.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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