Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю состоялся первый этап конкурса детских рисунков «Вместе — дружная семья» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В целях формирования положительного образа сотрудника следственных органов, а также повышения правосознания юных граждан и воспитания уважительного отношения к стражам правопорядка, в Следственном комитете Российской Федерации организован конкурс детского рисунка «Вместе – дружная семья». Примечательно, что его участниками стали дети из подшефных детских центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Первый этап конкурса – региональный. В Алтайском крае в нем приняли участие воспитанники девяти специализированных центров. Более 60 работ представили в следственное управление СК России по Алтайскому краю ребята из подшефных учреждений. В своих рисунках дети отразили свое отношение к офицерам следственного ведомства, которые оказывают им шефскую помощь, а также в целом к службе в Следственном комитете.

Из трех возрастных групп: 5-7, 8-11 и 12-16 лет комиссия, состоящая из сотрудников следственного управления, выбрала наиболее интересные работы, учитывая творческий подход и тематическое содержание. Рисунки, занявшие первые места, будут направлены для участия во втором этапе конкурса – федеральном, который пройдет в Следственном комитете РФ. Кроме того, все участники регионального уровня будут поощрены за активное участие.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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