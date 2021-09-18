Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю состоялось заседание Совета молодых следователей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сотрудники, пришедшие на службу в органы Следственного комитета Российской Федерации и имеющие небольшой стаж работы, нуждаются в поддержке со стороны старших товарищей. Им не всегда просто за небольшой период службы стать профессионалами, а специфика и объем работы следователя требует максимальной сосредоточенности и не оставляют времени на решение остальных проблем. Для того чтобы понять, как молодой следователь адаптировался в новых условиях, как проходит его профессиональное становление, в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю функционирует Совет молодых следователей.

Сегодня исполняющий обязанности руководителя следственного управления Игорь Колесниченко провел очередное заседание, на котором были обсуждены вопросы профессиональной адаптации, работы наставников, нагрузка и межведомственное взаимодействие с другими правоохранительными структурами. Кроме того, коснулись вопросов жилищно-бытовых условий и транспортной доступности, так как большинство молодых специалистов проходят службу в отдаленных районах края.

По результатам заседания Игорь Владимирович дал ряд поручений по обсуждаемым темам и озвученным просьбам молодых сотрудников.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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