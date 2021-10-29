Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю состоялось заседание Общественного совета по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вопросы защиты прав сирот на получение жилых помещений являются одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Анализ складывающейся в регионе ситуации с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не позволяет констатировать полное соблюдение прав указанной категории граждан. Данный вопрос сегодня в режиме видеоконференцсвязи обсудили члены Общественного совета следственного управления СК РФ по Алтайскому краю под председательством Панарина Игоря Анатольевича, при участии и.о. руководителя следственного управления Колесниченко Игоря Владимировича.

По состоянию на первое октября 2021 года число детей-сирот, имеющих право на получение жилья от 18 лет и старше, составляет 6149 человек. Большое количество сирот, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обусловлено как социально-экономическими причинами, так и тем, что очередь на получение жилья растет быстрее, чем очередникам предоставляется жилье.

В 2021 году КГКУ «Региональному жилищному управлению» на приобретение жилых помещений для детей-сирот выделено более 673 миллионов рублей. Из них более 368 миллионов федеральных средств и 305 миллионов — региональных средств. За истекший период текущего года заключено 167 государственных контрактов на поставку 237 жилых помещений на общую сумму 417 миллионов рублей. Несмотря на внушительную стоимость заключенных контрактов, размер освоенных средств из федерального бюджета на 1 октября составляет чуть более 174 миллионов рублей и более 87 миллионов – из средств краевого бюджета, то есть на сумму порядка 156 миллионов рублей квартиры еще не поставлены и не оплачены.

С 2020 года следственное управление СК по краю вплотную занялось вопросами нарушения жилищных прав рассматриваемой категории граждан. За прошлый год и по настоящее время в ведомстве зарегистрировано 91 сообщение о преступлении по фактам нарушений в сфере обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Всего возбуждено 88 уголовных дел рассматриваемой категории, из которых 9 связаны с халатностью должностных лиц при предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений, и 79 – в связи со злостным неисполнением решений судов, вынесенных в пользу данных граждан. Кроме того, следователями СК расследовались уголовные дела, связанные с нарушениями в сфере обеспечения благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот. По инициативе следственных органов в настоящее время в квартире одной из потерпевших проведены ремонтные работы.

В условиях невозможного выполнения в полном объеме обязательства по обеспечению жильем сирот особое значение приобретает необходимость в принятии дополнительных мер по решению социально-значимого вопроса. В связи с чем, на обсуждение членам Общественного совета были предложены несколько инициатив. Так, необходимо максимально эффективно использовать механизмы определения и пересмотра стоимости квадратного метра жилья, учитывая особенности формирования рыночной стоимости, характерные для разных муниципальных образований в составе региона. Кроме того, нужно принять исчерпывающие меры к полному освоению бюджетных денежных средств, выделенных в текущем году для реализации жилищных прав детей-сирот, а также принять дополнительные меры к заблаговременному формированию специализированного жилищного фонда для реализации жилищных прав указанной категории граждан. И необходимо вернуться к вопросу о возможности установления социальной поддержки сиротам в виде предоставления компенсации платы за наем жилого помещения.

В свою очередь следственное ведомство продолжит своевременно реагировать на информацию о нарушениях при обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и по каждому такому факту давать принципиальную юридическую оценку.

Члены Общественного совета для объективного обсуждения проблемного вопроса решили вернуться к его рассмотрению на следующем заседании, с учетом принятия на законодательном уровне решений по жилищным сертификатам для приобретения жилья детям-сиротам.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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