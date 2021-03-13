Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю состоялось заседание консультативного совета по оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю состоялось очередное заседание консультативного совета по оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей под председательством руководителя ведомства Андрея Хвостова. Члены Совета обсудили защиту прав детей-сирот на обеспечение жильем, а также профилактику насильственных преступлений в детских учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Алтайском крае по состоянию на первое марта 2021 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, составляет 7838 человек. С каждым годом очередь на получение жилья растет быстрее, чем очередникам предоставляется жилье. За 2020 год жилыми помещениями реально обеспечено только 306 человек. И здесь всплывает вторая проблема: все квартиры предоставлены по судебным решениям, а на начало 2021 года оставались не исполненными более 1300 таких судебных решений. Несвоевременное и неполное освоение бюджетных денежных средств явилось основанием для возбуждения в октябре прошлого года следственным управлением СК по краю уголовного дела по факту неэффективного использовании средств федерального и регионального бюджетов, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот в Алтайском крае. Руководителю Регионального жилищного управления следователями предъявлено обвинение в совершении халатности, он уволен со своей должности.

По инициативе следственного ведомства Правительством края разработан проект закона Алтайского края, предусматривающий при определенных условиях возможность предоставления детям-сиротам социальной выплаты (жилищного сертификата) на приобретение жилья в качестве меры поддержки за счет средств краевого бюджета, который в феврале 2021 года принят в окончательном чтении Алтайским краевым Законодательным Собранием. В соответствии с принятым законом жилищные сертификаты начнут выдавать уже с 1 июня этого года.

Члены консультативного совета согласились, что введение института жилищных сертификатов кардинально не решит проблему обеспеченности жильем, однако данная норма позволит сократить число лиц, имеющих на руках судебные решения о предоставлении жилых помещений. Проблема обеспечения жильем детей-сирот носит комплексный характер и должна решаться комплексно, в связи с чем председателем консультативного совета предложено для всех членов совещательного органа и приглашенных внести конкретные предложения для реализации мер по улучшению сложившейся в регионе ситуации.

Тему профилактики насилия в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, озвучила Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. В своем выступлении она отметила, что насилие – это всегда нарушение прав человека в различных сферах жизни, но тем оно страшнее, когда происходит в детских заведениях. Не исключением в данном плане стал и наш регион, где расследовались уголовные дела о насилии, в том числе сексуального характера в организациях для детей-сирот. И пусть за период нескольких лет мы знаем о единичных фактах преступлений, но, по словам Ольги Александровны, это является вопиющим нарушением прав детей и должно быть полностью искоренено. Уполномоченный рассказала о профилактической работе, которую проводит совместно с Минобром края, выезжая в детские учреждения. Кроме того она озвучила причины, при которых происходят факты насилия, как среди детей, так и со стороны сотрудников учреждений по отношению к детям: это и межличностные взаимоотношения среди воспитанников, кадровые проблемы — когда воспитатели недостаточно обучены методам разрешения конфликтов, а также сами нуждаются в психологической разгрузке, и иные значимые факторы.

На основании выступления Уполномоченного члены консультативного совета и приглашенные договорились о выработке конкретных мер по устранению причин и условий, при которых возникают факты насилия в учреждениях для самой незащищенной категории детей – сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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