Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти Ветеранов Великой Отечественной войны — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

16 сентября 2020 года в честь Парада Победы, который состоялся в 1945 году в городе Харбин, ознаменовав победу Советского Союза над Японией, на территории следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю был заложен Памятный камень и Капсула с наставлениями ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла будущему поколению. В торжественном мероприятии тогда принял участие ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кириллович Шкиль, который являлся непосредственным участником парада в Харбине. К сожалению, Владимир Кириллович не дожил до своего 95-летия 3 месяца, но он успел многое сказать в своем послании, которое также находится в заложенной Капсуле.

В годовщину данного события на территории ведомства состоялось памятное мероприятие, в котором приняли участие сотрудники профильного кадетского класса Барнаульского кадетского корпуса. В торжественной обстановке молодые следователи, прошедшие аттестацию, приняли присягу. Были вручены благодарности отличившимся в службе сотрудникам, а также диплом победителю в конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности следственного органа – главному редактору издания «Московский комсомолец на Алтае» Александру Захарову.

По завершении мероприятия исполняющий обязанности руководителя следственного управления Игорь Колесниченко обратился к присутствующим со словами: «Уходят ветераны – свидетели той кровопролитной войны. Наше с вами поколение и поколение молодых людей, конечно же, не знает ее тягот и лишений. Мы вложили в Капсулу послания ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и блокадников с их воспоминаниями и наставлением будущему поколению. Для того чтобы не повторялась жестокие уроки истории – ее нужно чтить и уважать память о тех, кому мы обязаны своей мирной и счастливой жизнью!»

Затем для кадетов была проведена экскурсия по следственному управлению, в ходе которой рассказана история становления следственного органа и особенности несения службы в Следственном комитете. Кадеты побывали в Музее следственного управления и смогли ознакомиться с экспонатами и техникой, которую использовали следователи и криминалисты в прошлом веке. А в кабинете криминалистики следователь-криминалист показал ребятам современную криминалистическую технику. Кадетам была предоставлена уникальная возможность почувствовать себя следователями, использующими высокотехнологичную технику на смоделированном осмотре места происшествия.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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