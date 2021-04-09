Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю состоялась рабочая встреча с Военным комиссаром Алтайского края — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В целях профилактики совершения преступлений, связанных с уклонением от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александр Безукладников провел рабочую встречу с Военным комиссаром Алтайского края Маратом Усмановым.

Участники встречи отметили необходимость проведения мероприятий профилактического характера, направленных на формирование у граждан призывного возраста положительного отношения к службе. Потому как для любого молодого человека лучше выполнить свой гражданский долг, чем быть привлеченным к уголовной ответственности и иметь судимость. Должностные лица обсудили механизмы и порядок взаимодействия при выявлении случаев уклонения граждан от воинской обязанности, а также разработали ряд совместных превентивных мер.

Конституция Российской Федерации устанавливает, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, который несет военную службу в соответствии с федеральным законом и имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» в нашей стране с 1 апреля этого года начался весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля. В этот период явиться в военкоматы обязаны все те, кто подходит по возрасту. Уклонение граждан от призыва, несомненно, наносит ущерб обороноспособности страны. В связи с чем, законодатель к исключительной компетенции органов Следственного комитета России отнес расследование уголовных дел об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ).

Следственное управление СК России по краю обращается к жителям региона призывного возраста: во избежание привлечения к уголовной ответственности необходимо своевременно являться в военные комиссариаты по месту жительства и не уклоняться от выполнения своего гражданского долга!

Встреча состоялась по инициативе Военного комиссара Алтайского края.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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