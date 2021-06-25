ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю состоялась рабочая встреча по вопросу повышения безопасности использования батутных аттракционов в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактика совершения в отношении них любых правонарушений и преступлений — является одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления. Все чаще в следственные органы поступают сообщения о фактах травмирования несовершеннолетних в ходе развлечений при эксплуатации аттракционов, на игровых площадках и в батутных центрах.

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю  состоялась рабочая встреча, на которой обсудили вопрос повышения безопасности  использования батутных аттракционов в Алтайском крае.

В мероприятии приняли участие  заместитель руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев,  и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Алтайского края Татьяна Хвалынская   заместитель Председателя правительства АК Александр Лукъянов, Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, представители инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин, отдела  по надзору за аттракционами, управления по развитию предпринимательства Алтайского края.

В начале мероприятия представитель следственного управления обозначил актуальность и важность заявленной темы. К сожалению, не исключены факты получения серьезных травм несовершеннолетними в общественных местах, что, как правило, связано с несоблюдением техники безопасности и поведения самими детьми, халатность родителей и сопровождающих лиц, а также ненадлежащее оказание услуг индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами.

Со стороны следственных  органов СК по Алтайскому краю в силу компетенции предпринимаются различные меры для разрешения сложившейся ситуации – от профилактических мероприятий  направленных на безопасность детей,  до расследования уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Так, в текущем году в следственное управление поступило 3 сообщения по фактам получения травм несовершеннолетними при эксплуатации аттракционов, в том числе 2 на батутах (в 2020 г. — 4 только на батутных аттракционах, в 2019 г. – 10, в 2018 г. — 3). Возбуждено 2 уголовных дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по сообщениям о получении травм малолетних детей при посещении батутов.

Участники заседания в ходе конструктивного обсуждения сложившейся в крае ситуации в рассматриваемой сфере проработали для реализации комплекс мер, направленных на усиление ответственности со стороны владельцев объектов, создающих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, а также на устранение причин, способствующих возникновению на территории края несчастных случаев с детьми.

На заседании рабочей группы отмечено, что совокупность условий и обстоятельств совершения таких преступлений, в результате которых наступает травмирование  несовершеннолетних в местах отдыха и проведения досуга, требует принятия эффективных мер профилактического характера во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями образования, общественностью. Представители ведомств обменялись мнениями по вопросу обеспечения безопасности детей,  формах профилактики, в том числе по информированию населения о правилах поведения и безопасности в общественных местах. Принятые меры будут способствовать установлению безопасного режима пребывания детей в местах досуговых мероприятий.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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