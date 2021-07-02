Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю проведена межведомственная рабочая встреча с гражданами по вопросу соблюдения прав детей-сирот при обеспечении жильем — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проведен межведомственный прием граждан, относящихся к категории дети-сироты по вопросам реализации жилищных прав. На рабочей встрече под председательством руководителя ведомства генерал-майора юстиции Андрея Хвостова присутствовали заместитель Главного судебного пристава Алтайского края Сергей Якунин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилев, начальник КГКУ «Региональное жилищное управление» Андрей Каратаев, заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева.

На встречу с представителями правоохранительных органов и краевой власти пришла инициативная группа детей-сирот. Граждане подготовили свои вопросы к правоохранителям, чиновникам и депутатам, касающиеся наиболее остро стоящей проблемы – обеспечение жильем, а также предложения по ее решению.

На сегодняшний день в Алтайском крае жильем не обеспечено около 6 тысяч сирот, стоящих на очереди, из них 1350 тех, кто имеет на руках судебные решения. В декабре прошлого года по инициативе регионального Следственного комитета Алтайским краевым Законодательным Собранием принят закон о мерах поддержки данной категории граждан – предоставление субсидий на приобретение жилья в виде сертификатов размером более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Представители исполнительной и законодательной власти рассказали присутствующим, какие меры предпринимаются депутатами, правительством и РЖУ по реализации программы обеспечения сирот жилыми помещениями и как намерены освоить денежные средства, выделенные из регионального и федерального бюджетов на покупку квартир для очередников. Также были обсуждены вопросы получения сертификатов, стоимости квадратных метров жилья и возможность приобретения квартир в различных муниципальных образованиях края.

Руководитель следственного управления рассказал о результатах расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника РЖУ. В настоящее время следственные действия окончены, и обвиняемый приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое составило 200 томов.

Обсудив все возникшие вопросы, присутствующие согласились с тем, что принятие дополнительных мер поддержки детей-сирот по обеспечению жильем должно решаться совместно в тесном взаимодействии самих граждан, представителей власти и правоохранительных органов.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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