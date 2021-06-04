Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю прошло заседание коллегии, на котором рассматривались вопросы о расследовании уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы и выявлении коррупционных преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрены вопросы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы и иных социальных выплат, а также о выявлении коррупционных преступлений.

За истекший период 2021 года в следственные подразделения следственного управления СК РФ по краю поступило 35 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пособий и иных выплат). По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях возбуждено 7 уголовных дел. По каждому материалу проверки сотрудниками следственного управления принимаются меры, направленные на добровольное погашение работодателем задолженности по заработной плате. Так, в ходе процессуальной проверки в следственном отделе по Центральному району города Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю по сообщению о не доначислении заработной платы педагогу КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», после выявления этого факта, работнику организации задолженность по заработной плате погашена полностью.

Руководителем следственного управления отмечено, что акценты при проведении процессуальной деятельности на данном направлении должны быть смещены в сторону наработанной в следственном управлении практики по установлению имущественного положения работодателей в ходе доследственной проверки, а после возбуждения уголовного дела – активнее принимать меры по наложению ареста на имущество в первые дни после возбуждения. Данные меры, в том числе могут способствовать добровольному возмещению ущерба недобросовестными работодателями.

В целях повышения эффективности организации работы в сфере обеспечения законности и своевременного выявления, пресечения и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, пособий, иных обязательных выплат, следственным управлением заключены Соглашения об информационном взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Алтайском крае, с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, Министерством труда и социального развития, с Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. На постоянной основе проводятся рабочие встречи и совещания с сотрудниками прокуратуры края по вопросам оценки перспективы расследования уголовных дел указанной категории. Кроме того, проводится мониторинг публикаций средств массовой информации и по результатам, при наличии оснований, организуются проверки в порядке ст. 144 УПК РФ. Руководителями следственных органов на постоянной основе проводится личный прием граждан по вопросам, связанным с невыплатой заработной платы. Ход и результаты расследования уголовных дел рассматриваемой категории ежемесячно заслушиваются на оперативных совещаниях в следственном управлении.

На коллегии приняты ключевые решения по эффективности рассмотрения сообщений по фактам невыплаты заработной платы, в том числе, в каждом случае установления фактов невыплаты при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, необходимо рассматривать вопрос о направлении материалов в Роструд для привлечения работодателей к административной ответственности.

Также на коллегии рассмотрен вопрос о выявлении преступлений коррупционной направленности, не только в правоохранительной сфере, но и в жилищно-коммунальной сфере, в сфере образования и науки.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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