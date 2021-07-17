Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю подведены итоги первого этапа конкурса профессионального мастерства «Призвание – следователь» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В целях совершенствования и приумножения традиций Следственного комитета Российской Федерации, совершенствования профессионального мастерства молодых следователей и раскрытия их потенциала, в следственном управлении СК России по Алтайскому краю подведены итоги первого этапа конкурса «Призвание – следователь». На региональном уровне в нем приняли участие пять сотрудников из числа молодых следователей со стажем работы от 6 месяцев до 3-х лет. Офицеры тренировались в теоретических и практических знаниях, а также выполняли задания по физической подготовке.

Все следователи успешно прошли тестирование на знание законодательства Российской Федерации в сфере правоохранительной деятельности, уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, показали навыки стрельбы и физической подготовки.

По итогам конкурса членами комиссии определены кандидаты, занявшие призовые места: следователь Каменского МСО Иван Кудинов, Заринского МСО Иван Перевалов и Белокурихинского МСО Василина Смагина. Победители и призеры в последующем примут участие во втором этапе конкурса, который будет проходить в Следственном комитете РФ.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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