Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю подведены итоги конкурса журналистов на лучшее освещение деятельности Следственного комитета — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В целях совершенствования взаимодействия со средствами массовой информации, которые, используя свои возможности, ведут активную работу по формированию в обществе понимания принимаемых Следственным комитетом мер в сфере борьбы с преступностью, в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю ежегодно проводится конкурс работ представителей региональных СМИ по формированию объективного общественного мнения о деятельности ведомства.

В этом году Конкурсной комиссией было рассмотрено более 10 работ журналистов Алтайского края. В итоге выбрано 5 лучших, которые распределены по следующим номинациям.

В номинации «Лучшая работа по созданию (раскрытию) обобщенного (индивидуального) образа следователя (сотрудника) Следственного комитета» победителем стал Максим Стрелковский – корреспондент информационного агентства «ПолитСибРу». Призерами конкурса по данной номинации выбраны корреспондент газеты «Славгородские Вести» г. Славгород Данил Франк и автор и ведущий программы «Участок 112» ООО «ТВ-КОМ» Евгений Плахотин.

Конкурсной комиссией были выделены отдельные номинации, заслуживающие особого внимания. Так, в отдельной номинации «Лучшая работа по освещению деятельности Следственного комитета в сфере защиты прав несовершеннолетних» лучшей работой признано интервью Александра Захарова – главного редактора журналиста Всероссийского регионального ежедневника «Московский комсомолец на Алтае», а лучшей работой в номинации противодействия коррупции признано интервью корреспондента информационного агентства «Амител» Артема Кузнецова.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки и отмены ряда мероприятий торжественная церемония награждения не состоится – дипломы и призы будут отправлены почтой или курьерской службой.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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