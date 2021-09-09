Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю подписано соглашение с Уполномоченным по защите прав предпринимателей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сегодня исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Игорем Колесниченко и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Андреем Осиповым подписано Соглашение о сотрудничестве.

Данное Соглашение предусматривает взаимодействие по обмену информацией в вопросах выявления, пресечения и предупреждения нарушений законодательства, совершенных субъектами предпринимательской деятельности и в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

Необходимо отметить, что защита прав предпринимателей является приоритетным направлением в работе следственных органов Следственного комитета РФ. В ведомстве функционирует телефонная линия по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью 8(3852) 29-80-99. В связи с чем, подписание данного Соглашения позволит увеличить эффективность взаимодействия следственного органа и Уполномоченного в сфере защиты прав предпринимателей региона.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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