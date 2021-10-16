Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю обсудили работу по расследованию преступлений прошлых лет — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю на оперативном совещании обсудили итоги работы ведомства за 9 месяцев 2021 года. Одним из основных вопросов стало рассмотрение деятельности по расследованию преступлений, относящихся к категории «прошлых лет».

В указанный период следователями расследовано 62 преступления прошлых лет, из которых 9 уголовных дел об убийствах, 9 – о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст.111 УК РФ, а также 8 – об изнасилованиях и преступлениях, предусмотренных ст. 132 УК РФ.

Так, из 9 расследованных убийств, по 8 преступлениям виновные лица установлены вследствие повторной проверки ранее отрабатывавшихся версий. И лишь по 1 уголовному делу к раскрытию преступлений привело получение явки с повинной от обвиняемого в убийстве женщины и ее 13-летнего сына в Баевском районе в 2003 году. В целом, аналогичным образом раскрываются и расследуются особо тяжкие преступления иных категорий против личности, что говорит о надлежащей и продуктивной работе следственного органа.

По уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности к раскрытию приводит также совпадение ДНК-профилей проверяемых лиц с установленными генетическими признаками следов, изъятых при производстве первоначальных следственных действий. Так, вследствие указанной работы было раскрыто изнасилование жительницы города Бийска в 2011 году: ДНК-профиль совпал с ДНК-профилем ранее судимого за убийство мужчины.

Таким образом, установление виновных лиц по большинству уголовных дел стало возможным следственным путем в отсутствие новой информации оперативно-розыскных подразделений.

Всего в Алтайском крае на сегодняшний день остаются нераскрытыми 3804 преступления, из них: 1557 убийств (по 1551 уголовному делу), 627 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, 286 изнасилований и 56 преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ, а также 1278 преступления иной категории. Данный остаток нераскрытых преступлений сформирован за период времени более 70 лет — так в следственном отделе по городу Рубцовск имеется уголовное дело, возбужденное в ноябре 1952 по факту убийства местного жителя.

Раскрытие и расследование преступлений «прошлых лет» является одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета России, ведь очень важно добиться справедливого наказания для тех, кому удавалось скрываться от правосудия многие годы.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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