Горняк22: В следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю подведены итоги первого этапа конкурса детских рисунков, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю подведены итоги первого этапа конкурса детских рисунков, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией.

Данный конкурс проведен в целях популяризации государственной антикоррупционной политики, повышения уровня правового воспитания детей, формирования у подрастающего поколения нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. В первом региональном этапе конкурса приняли участие кадеты Барнаульского кадетского корпуса, воспитанники подшефных детских учреждений, а также дети сотрудников следственного управления в возрасте от 7 до 18 лет.

Членами комиссии, состоящей из сотрудников ведомства, оценены 26 детских работ указанной возрастной группы по нескольким критериям: тематическая направленность, творческий подход, художественный уровень, степень раскрытия темы, техническое качество выполненных работ, эстетичность и оригинальность художественного замысла. Отобранные лучшие работы будут направлены в Следственный комитет России, где пройдет второй этап конкурса. Остальные участники конкурса обязательно будут награждены грамотами и подарками.

По мнению комиссии, все участники нарисовали интересные по содержанию и художественному замыслу рисунки, отражающие активную гражданскую позицию по неприятию коррупции, как явления, разрушающего общество. Каждый ребенок посредством рисунка выразил индивидуальное отношение к проблеме борьбы с коррупцией.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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