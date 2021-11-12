ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Славгороде молодой человек предстанет перед судом по обвинению в оскорблении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего  местного жителя. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

По данным следствия, в августе 2021 года в отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города Славгорода мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершает противоправные действия. С целью пресечения административного правонарушения, на место выехали сотрудники полиции. При попытке успокоить мужчину, в адрес одного и полицейский обвиняемый в присутствии свидетелей стал высказывать оскорбления, в том числе выражаться грубой нецензурной бранью.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Славгородским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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