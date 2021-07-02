Горняк22: В Славгороде местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Славгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в конце апреля 2021 года обвиняемый распивал спиртное совместно с квартирантом у себя дома в городе Савгороде. Вечером в гости к мужчинам зашел знакомый, который присоединился к застолью. В ходе распития гость стал оскорблять хозяина грубой нецензурной бранью, в связи с чем обвиняемый нанес ему ножевое ранение в грудную клетку, от которого потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления мужчина на тележке вывез тело погибшего на пустынный участок местности, после чего скрылся.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления против собственности. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Славгородским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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