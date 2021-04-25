Горняк22: В селе Топчиха Алтайского края почтили память героя-пограничника

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24 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. 15 апреля исполнилось 35 лет со дня гибели нашего земляка, уроженца с. Топчиха Алтайского края, героя-пограничника Литовкина Александра Павловича, геройски погибшего при исполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан.

В этот день сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, а также ветераны-пограничники г. Барнаула и Топчихинского района на родине Александра провели ряд памятных мероприятий. В школе, где он учился и которая сейчас носит его имя, с учениками 11 класса проведен урок мужества, где ребята более подробно узнали о своем легендарном земляке, о его подвиге, а также о других выдающихся героях-пограничниках Алтайского края, которые, проявляя стойкость и мужество, до конца исполнили свой воинский долг при защите рубежей нашего Отечества.

Затем пограничники посетили аллею Героев в с. Топчиха, а также побывали на могиле нашего земляка, где возложили венок и почтили его память минутой молчания.

Справочно.

Литовкин Александр Павлович — рядовой пограничных войск, наводчик крупнокалиберного пулемета мотоманевренной группы. Родился 14 августа 1966 года в с. Сидоровка Топчихинского района. Окончил Топчихинскую среднюю школу (1983). Работал токарем в «Сельхозтехнике».

В Вооруженные Силы СССР призван 2 ноября 1984 года Топчихинским РВК. С ноября 1985 г. — на таджико-афганской границе. Принимал участие в 17 боевых операциях, рейдах и сопровождениях колонн. 15 апреля 1986 года при выполнении боевого задания в районе н. п. Датши-Чинар БТР, в котором находился рядовой Литовкин, подорвался на мине. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Топчиха, где его именем названа одна из улиц и школа, в которой он учился.

Фото: пресс-служба пограничного ФСБ России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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