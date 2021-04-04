Горняк22: В Рубцовском районе пресекли ввоз подкарантинной продукции из Казахстана

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03 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 25 по 31 марта 2021 года инспекторами Россельхознадзора в приграничных районах на российско — казахстанском участке государственной границы РФ в рамках межведомственного взаимодействия с пограничниками выявлено 15 случаев нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе 217 тонн подкарантинной продукции из Казахстана.

31 марта в Рубцовском районе граждане РФ на грузовых автомобилях ввозили из Республики Казахстан лук репчатый (40 тонн) в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих недостоверные сведения относительно мест выгрузки.

За указанный период в Кулундинском и Рубцовском районах Алтайского края не допущен ввоз капусты белокочанной (132 тонны), лука репчатого, а также сухофруктов, орехов и другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Инспекторами Россельхознадзора Было установлено, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к ответственности.

Фото: fsvps.gov.ru

Автор: vizitka01

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