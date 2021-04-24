Горняк22: В Рубцовском районе пенсионер признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 66-летнему жителю Рубцовского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу).

По данным следствия, в декабре 2020 года на трассе в Рубцовском районе сотрудниками ГИБДД был остановлен самосвал под управлением местного жителя. При проверке документов полицейские установили отсутствие у водителя страхового полиса на транспортное средство. Для составления протокола об административном нарушении мужчину пригласили в служебный автомобиль, где он попытался дать мелкую взятку в виде денег сотруднику полиции. Довести преступный умысел до конца ему не удалось – факт дачи взятки был зафиксирован прибывшими на место оперативными сотрудниками.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признал, однако следствием собраны неопровержимые доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив его к штрафу в размере 6 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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