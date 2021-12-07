Горняк22: В Рубцовском районе открыли 3D кинозал и модельную библиотеку » Городской портал — вРубцовске.ру

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06 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 3 декабря в селе Веселоярск Рубцовского района произошло сразу два важных события: в Веселоярском Доме культуры начал работу 3D кинозал, а для читателей открыла двери современная модельная библиотека. Об этом сообщает Министерство культуры Алтайского края.

На приобретение оборудования для кинозала из федерального бюджета было выделено 5 миллионов рублей. На торжественном открытии министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, отметила, что современные кинозалы создаются в рамках нацпроекта «Культура». При этом цели и задачи проекта сводятся к тому, чтобы людям в своей повседневной жизни было удобно, доступно, после работы, в выходные, прийти и посмотреть фильмы, которые идут в те же дни первым экраном в Москве, Барнауле, Новосибирске, познакомиться с лучшими новинками отечественного и зарубежного кино. Глава Рубцовского района Петр Афанасьев выразил уверенность, что с открытием кинозала жизнь в селе Веселоярск будет более насыщенной и интересной.

А на втором этаже Веселоярского Дома культуры гостей уже ждали в обновленной библиотеке, которая в этом году стала победителем краевого конкурса на переоснащение библиотек по модельному стандарту. За счет местного бюджета на сумму более 1 миллиона рублей проведен капитальный ремонт: заменены отопление и освещение, двери, преобразованы стены и потолок, пол. Из краевого бюджета на переоснащение библиотеки было выделено 2 миллиона 600 тысяч рублей. Библиотечный фонд значительно обновился и пополнился на 1 500 экземпляров. Приобретено мультимедийное оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение.

Министр культуры поблагодарила всех, кто участвовал в реализации проекта.

«Теперь это современный библиотечный центр, отвечающий не только модельному стандарту, но и запросам сегодняшних читателей», — отметила Елена Безрукова.

Фото: culture22.ru

Автор: vizitka01

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