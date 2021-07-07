Горняк22: В Рубцовском районе не допущен ввоз небезопасной подкарантинной продукции » Городской портал — вРубцовске.ру

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06 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 28 июня по 5 июля 2021 года в приграничных районах на российско — казахстанском участке государственной границы РФ выявлено 15 случаев нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе 380 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

4 июля и 30 июня в Рубцовском районе граждане Казахстана и Кыргызстана на грузовых автомобилях ввозили дыни свежие (20 тонн) из Республики Казахстан и сухофрукты (10 тонн) из Республики Кыргызстан. На продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие ее безопасность, что является грубым нарушением порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также законодательства Евразийского экономического союза.

За указанный период в Кулундинском и Рубцовском районах Алтайского края не допущен ввоз 150 тонн лука репчатого, 110 тонн бахчевых культур (дыни, арбузы) и другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Установлено, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ.

Фото: sadgrad.ru

Автор: vizitka01

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