Горняк22: В Рубцовском районе из реки Алей достали автомобиль с двумя погибшими » Городской портал — вРубцовске.ру

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04 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух жителей Рубцовского района.

Днем 3 августа 2021 года в Рубцовском районе в русле реки Алей обнаружен затопленным автомобиль, в котором находились 54-летний мужчина и 40-летняя женщина без внешних признаках насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, 2 августа этого года погибший водитель транспортного средства отдыхал со своей знакомой на берегу реки. После того, как они собрались уезжать, автомобиль, стоящий в положении режима движения, покатился в реку. Предварительной причиной смерти погибших является утопление.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

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