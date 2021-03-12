Горняк22: В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме продемонстрировали новые учебные мастерские

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11 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме открыли учебные мастерские для проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Поварское дело» и «Электромонтаж». Их оборудовали в рамках национального проекта «Образование», — сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

На торжественной церемонии открытия представители предприятий-партнеров и работодателей приняли участие в разнообразных мастер-классах. Так, в мастерской «Электромонтаж» они увидели, как собирают элементы электрической цепи и определяют неисправности источников питания. Экскурсия по учебной мастерской «Поварское дело» включила в себя мастер-класс по приготовлению и художественному оформлению кексов.

«Мастерские по стандартам WorldSkills, оснащенные современным оборудованием для обучения, позволяют студентам изучать предметы не только в теории, но и в условиях, максимально приближенных к производственным. Такой подход дает возможность по окончании обучения выйти готовым к работе специалистом, повышается конкурентоспособность выпускников», — отмечают в Минобрнауки Алтайского края.

Фото: Минобрнауки Алтайского края

Автор: vizitka01

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