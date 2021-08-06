Горняк22: В Рубцовске злоумышленницы под предлогом сбора информации о вакцинации проникли в дом пенсионера и похитили деньги » Городской портал — вРубцовске.ру

|

05 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Полиция Рубцовска предупреждает горожан о возможных визитах лже-волонтеров и просит не открывать двери незнакомцам.

Накануне в квартиру по улице Алтайской к пожилому мужчине пришли две незнакомые женщины, которые представились волонтерами и пояснили, что собирают информацию о привитых горожанах. После непродолжительной беседы и ухода гостей пенсионер обнаружил пропажу денежных средств в сумме 22 тысячи рублей, хранящихся в спальне в комоде.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Рубцовский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину), проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности подозреваемых.

Фото: mtdata.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК