ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске злоумышленница представилась старшей по дому и похитила денежные средства у рубцовчанки

Горняк22
8 часов Ago

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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Полиция предупреждает горожан о бдительности в связи с зарегистрированным фактом кражи свободным доступом у пожилой рубцовчанки.

Накануне в полицию обратилась 72-х летняя жительница Рубцовска с заявлением о краже денежных средств. В ходе работы установлено, что в дневное время в домофон квартиры, расположенной в доме по улице Осипенко, позвонила неизвестная женщина и представилась старшей по дому. Незнакомка пояснила, что было собрание собственников жилья и для нее есть важная информация.

Пенсионерка открыла дверь и к ней в квартиру зашли две женщины. После непродолжительного посещения гостей рубцовчанка обнаружила пропажу денежных средств в сумме 42 500 рублей, которые она хранила в комоде.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину), устанавливаются личности женщин, причастных к совершению хищения.

Фото: газетапятница.рф

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