ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске зарегистрировано две кражи с банковских карт под предлогом бронирования поездки » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
15 часов Ago

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24 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Полиция предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества при использовании сервиса поиска попутчиков.

Накануне в полицию Рубцовска обратились две местные жительницы с заявление о хищении денежных средств с банковских карт.

По предварительным данным, потерпевшие с целью поиска поездки на автомобиле в город Новосибирск вышли на страницу известной платформы попутчиков BlaBlaCar и забронировали места. Водитель отправил ссылку для оплаты брони. Следуя инструкциям, рубцовчанки перешли по ссылке в приложение WhatsApp и ввели данные банковских карт, после чего со счетов были списаны имеющиеся на них денежные средства.

Полиция напоминает, что мошенники регистрируются в сообществе попутчиков, предлагают подвезти жертву и требуют предоплату.

Как не стать жертвой мошенников используя сайт попутчиков:

— оплачивайте услуги онлайн только на тех ресурсах, которым доверяете. Если от Вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную. Добропорядочные водители, как правило, принимают оплату после завершения поездки, или тогда, когда Вы уже находитесь в автомобиле.

Если Вы нашли мошенническое объявление, Вы уже заплатили и Вас не подвезли — расскажите об этом администрации сервиса и оставьте жалобу в профиле водителя. Таким образом, Вы поможете модераторам вычислить и заблокировать мошенника.

От такого рода обмана защититься довольно просто — не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей. Кроме того, BlaBlaCar предупреждает пользователей, что передавать деньги нужно только лично во время поездки. Сервис запрещает просить предоплату и крайне не рекомендует переводить деньги вперед.

Фото: rg62.info

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