Горняк22: В Рубцовске задержан подозреваемый в краже из садовых домиков

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24 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Накануне в Рубцовске сотрудники полиции установили подозреваемого в кражах из садовых домиков и задержали его.

В дежурную часть полиции обратился житель Рубцовска с заявлением о хищении дачного имущества, оставленного в садовом домике по улице Брусничной в садоводческом некоммерческом товариществе № 3 с осени прошлого года. Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что кража была совершена еще в сентябре ранее судимым местным жителем, 1990 года рождения. Злоумышленник был задержан и дал признательные показания.

Как выяснилось, подозреваемый той же осенью совершил аналогичную кражу в СНТ № 1, где из дачного дома похитил индукционную плиту и электронасос.

По данному факту возбуждены уголовные дела. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Похищенное имущество полицейскими изъято.

Фото: 24.kz

Автор: vizitka01

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