Горняк22: В Рубцовске задержали подозреваемого в угрозе убийством своей жены

|

24 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске задержали местного жителя, который угрожал убийством и поджогом квартиры своей жене. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.

К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что в ее квартиру пытается проникнуть муж, с которым они находятся в бракоразводном процессе. При этом он угрожал ей убийством и поджогом квартиры, демонстрируя бутылку с керосином. Для проверки информации на адрес заявительницы был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили бутылку с зажигательной смесью возле двери квартиры. Сосед заявительницы пояснил, что ему удалось уговорить злоумышленника отказаться от своих намерений, после чего тот скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу отдела полиции, сообщили приметы подозреваемого и приступили к его поиску. Вскоре гражданин был задержан росгвардейцами и передан правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Фото: md-gazeta.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК