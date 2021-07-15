Горняк22: В Рубцовске задержали подозреваемого в убийстве мужчину » Городской портал — вРубцовске.ру

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14 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следком по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении 65-летнего жителя города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как пояснили в пресс-службе ведомства, по данным следствия, вечером 13 июля 2021 года в городе Рубцовске между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами, проживающими в одном из социальных учреждений, произошла ссора на бытовой почве. Подозреваемый, испытывая личную неприязнь, нанес 56-летнему соседу множественные удары ножом в жизненно — важные органы. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, в котором впоследствии скончался от полученных травм.

Подозреваемый в совершении убийства соседа задержан следователем в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: megapolisonline.ru

Автор: vizitka77

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